Победившее изображение может стать основой дизайна коллекционной транспортной карты Тройка. Автора снимка ждет ценный приз.

Победившее изображение может стать основой дизайна коллекционной транспортной карты "Тройка". Автора снимка ждет ценный приз.На сайте проекта "Активный гражданин" началось голосование за самые эффектные фотографии двенадцати новых общественных пространств Москвы, созданных или обновленных по общегородской программе "Мой район". Прием заявок завершился 23 августа.На конкурс было отправлено почти 500 фотографий. Организаторы отобрали для участия в финале 41 изображение, соответствующее всем правилам.Желающие могут оценить работы участников на платформе "Активный гражданин". Голосование продлится с 30 августа по 20 сентября.Фотография-победитель может лечь в основу дизайна московской транспортной карты "Тройка". Лимитированную серию планируется выпустить в конце сентября.Автор фотографии получит ценный приз – сертификат на 50 тысяч рублей. Его можно потратить на покупку фототехники.Конкурс проводится во второй раз. Он организован совместными усилиями команды программы "Мой район", столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, проекта "Активный гражданин" и портала mos.ru.На первый конкурс жители столицы прислали более 350 работ, из них 55 отвечали всем условиям. Победителем стал фотограф Александр Любарский. За его снимок парка "Ходынское поле" проголосовали более 43 тысяч пользователей.Ознакомиться со всеми условиями конкурса можно на странице проекта на портале .Программа мэра Москвы "Мой район" реализуется с апреля 2019 года. Ее конечная цель – создать комфортную и разнообразную городскую среду для жизни, отдыха и работы в каждом районе.Проект "Активный гражданин" действует с 2014 года. К нему присоединились уже более 5,2 миллиона человек. Участники выбирают общественные пространства, которые необходимо благоустроить, предлагают собственные идеи по развитию города и многое другое.