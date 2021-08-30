Предприятие из Гусь-Хрустального района не выплатило рабочему крупную сумму денег. Как сообщают судебные приставы, компания по производству и реализации тарного стекла задолжало своему

Предприятие из Гусь-Хрустального района не выплатило рабочему крупную сумму денег. Как сообщают судебные приставы, компания по производству и реализации тарного стекла задолжало своему сотруднику более 800 тысяч рублей заработной платы. Чтобы добиться справедливости, мужчина обратился в суд, который встал на его сторону. Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении предприятия-должника. Организации установили срок погашения задолженности