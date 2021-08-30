Мужчина зарезал своего приятеля.

В Александрове житель Московской области убил собутыльника и сдался полиции.В ночь на 7 апреля в результате пьяной поножовщины между 40-летним москвичом и его 58-летним гостем последний получил множественные ранения и скончался на месте происшествия.Душегуб накрыл жертву тряпкой и скрылся с места убийства. Спустя сутки его замучила совесть, и он написал явку с повинной.Подозреваемый был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.«Погибший был хорошим человеком и не заслуживал смерти», - пояснил он свой добровольный приход в полицию.В итоге подсудимого приговорили к 9 годам колонии.