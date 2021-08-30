Уроженца Московской области признали виновным в убийстве знакомого. Как установили следствие и суд, 40-летний мужчина пригласил своего 58-летнего товарища в гости. Приятели распивали

Уроженца Московской области признали виновным в убийстве знакомого. Как установили следствие и суд, 40-летний мужчина пригласил своего 58-летнего товарища в гости. Приятели распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошел конфликт. Хозяин дома взялся за нож и нанес потерпевшему множественные удары ножом в тело, от которых мужчина скончался на месте. После совершения преступления мужчина