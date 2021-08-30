30.08.2021

2021-08-30 08:35:05

В аварии во Владимирской области пострадали люди

Сегодня, 30 августа 2021 года, в 3 часа ночи в городе Струнино Александровского района произошло ДТП.



На улицу Фрунзе незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.



Легковой автомобиль врезался в дерево и загорелся. Имеются пострадавшие.



Сотрудниками МЧС проводилось тушение загоревшегося в результате ДТП автомобиля. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.



Причины и подробности авариии будут выясняться.