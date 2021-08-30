Елена Шмелева предложила публиковать карту распределения абитуриентов со 100 баллами за ЕГЭ по вузам.

Елена Шмелева предложила публиковать "карту распределения" абитуриентов со 100 баллами за ЕГЭ по вузам.Руководитель образовательного центра "Сириус" и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева продолжает активную работу по дополнению "народной программы" партии "Единая Россия" инициативами в сфере образования. Для этого общественный деятель проводит встречи с экспертным сообществом, гражданами страны и руководством регионов России.Так, для объективной оценки ситуации с результатами ЕГЭ и исключения необоснованного давления на выпускников-отличников Шмелева выступила с инициативой публиковать "карту распределения" абитуриентов, набравших сто баллов на едином государственном экзамене.Данные Министерства образования свидетельствуют о росте числа выпускников, набравших максимальный балл на ЕГЭ. Безусловно, это говорит о повышении качества российского образования. В то же время в обществе постоянно распространяются слухи о нечестных результатах экзаменов.Шмелева справедливо полагает, что "стобальники", добившиеся своего результата честным трудом, не должны подвергаться дискриминации. По ее мнению, "охота на ведьм" не должна заменять собой поиск и поддержку талантливых выпускников."Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат. <...> Если где-то происходят какие-то манипуляции с результатами ЕГЭ, разбирательство должно идти прежде всего в отношении ответственных должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают стресс в период ЕГЭ", – отметила общественник.Напомним, Елена Шмелева по предложению президента Владимира Путина была включена в пятерку лидеров федерального списка партии "Единая Россия". Общественный деятель приняла предложение пойти на выборы в Госдуму.