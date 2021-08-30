Организаторам нелегального казино, а также их подельникам грозит лишение свободы. Как установило следствие, двое братьев из Владимира в октябре 2016-го года организовали в Гусь-Хрустальном

Организаторам нелегального казино, а также их подельникам грозит лишение свободы. Как установило следствие, двое братьев из Владимира в октябре 2016-го года организовали в Гусь-Хрустальном игорный бизнес. Игровое оборудование они разместили в подвальном помещении одного из домов на улице Интернациональной. На работу мужчины взяли еще четырех человек. Их азартные клиенты передавали операторам деньги, после чего получали