Преступный бизнес просуществовал четыре года.

В Гусь-Хрустальном осудят шестерых организаторов подпольного казино.По версии следователей, с октября 2016 года по август 2019 года два брата, уроженцы Владимира, открыли на улице Интернациональной салон с игровыми автоматами. Они привлекли в банду четверых гусевчан – трёх женщин и мужчину. Желающие принять участие в азартных играх передавали деньги операторам и получали доступ к оборудованию заведения.В октябре 2019 года коммерсанты решили расширяться. Они арендовали новое помещение, расположенное на улице Калинина, где их в конце февраля прошлого года накрыли «силовики».В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Утверждено обвинительное заключение. Материалы переданы в суд для рассмотрения.