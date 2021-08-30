Бизнесменам внесены представления.

В Коврове прокурор требует закрыть ритуальный магазин, расположенный на первом этаже многоквартирного дома.В МКД на улице Еловой индивидуальный предприниматель наладил продажу ритуальных принадлежностей. При этом в подвале, на цокольном, первом и втором этаже жилого здания запрещено вести похоронный бизнес.«Аналогичный факт установлен при проверке деятельности другого предпринимателя по тому же адресу», - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Обоим внесены представления. На должностных лиц, допустивших нарушения, заведены административные дела.Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле надзорного органа.