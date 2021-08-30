Сдать объект планируется к 30 сентября 2022 года.

В Муроме почти за 158 млн рублей построят открытые дорожки для конькобежцев. Победителем электронных торгов признана компания ЗАО «МНК-ГРУПП». Компания достраивает е, реконструирует стадион в Красной Горбатке и «прославилась» картельным сговором на торгах по Рпенскому проезду.На стадионе «Энергия» проведут земельные работы, зальют фундамент и основание, проложат коммуникации, возведут несущие конструкции, благоустроят территорию и смонтируют оборудование для создания искусственного льда. Сдать объект планируется к 30 сентября 2022 года. Гарантия на выполненные работы составит 5 лет.Пропускная способность спорткомплекса составит 80-120 человек, что позволит тренироваться с октября по март. Летом дорожки будут использовать в качестве роллердрома для занятий лыжников, велосипедистов конькобежцев.Для обслуживания дорожек спортшкола закупила ледозаливочную машину, стоимостью около 10 млн рублей.