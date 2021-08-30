Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка пресечено. В территориальный отдел полиции для разбирательства доставлены все участники конфликта...

«В дежурную часть ОМВД России по району Некрасовка поступило сообщение о том, что вблизи строительной площадки, расположенной на ул. Маресьева, между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в массовую драку», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка пресечено. В территориальный отдел полиции для разбирательства доставлены все участники конфликта.В результате проверочных мероприятий к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», привлечены 10 человек, из них трое местных жителей. Всем участникам конфликта назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18