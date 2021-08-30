Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в России.

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в России.Согласно официальным данным, за минувшие сутки у 19 492 человек в России выявили ковид. За этот же срок выздороветь успели 19 411 пациентов. Летальных случаев насчитали 799.Больше всего новых случаев было зарегистрировано в Москве. Специалисты насчитали в столице 1498 новых пациентов с ковидом. С крайне небольшим отставанием на второй строчке антирейтинга по уровню заражения остался Санкт-Петербург, где насчитали 1406 заболевших. Третье место осталось за Московской областью, власти которой внесли в официальную статистику данные о 849 новых случаев коронавируса.Таким образом, число официально зарегистрированных случаев коронавируса за все время наблюдения в России к 30 августа составляет 6 863 541. При этом число выздоровевших пациентов достигает отметки в 6 131 446. Специалисты сообщают о 180 840 летальных исходах.Напомним, специалисты продолжают настаивать на необходимости проведения активной кампании по вакцинации. Это позволит поразить сразу две важные цели.Во-первых, сильно снизит темпы распространения болезни, что позволит обществу как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Во-вторых, каждый человек таким образом обезопасит себя от тяжелых последствий ковида.