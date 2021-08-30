Имеются пострадавшие.

В 03-02 30 августа в Александровском районе в городе Струнино на улице Фрунзе возле дома №5 ВАЗ-2111 врезался в дерево и загорелся.К месту аварии были стянуты экстренные службы.Как сообщила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, имеются пострадавшие.По информации пресс-службы УГИДББ региона, пострадали пять человек. Водитель госпитализирован с острой закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ретрограммной амнезией и ушибленной раной нижней губы. Один 16-летний пассажир попал в больницу с острой закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки. Его сверстник впал в кому второй степени с переломом шейного позвонка, 15-летний подросток госпитализирован с острой черепно-мозговой травмой, переломом правого бедра и правого предплечья а также ушибом шейного позвонка. Ещё один 15-летний парень отправлен на амбулаторное лечение с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.Пожарные потушили загоревшийся автомобиль. На происшествие выезжали 14 человек и 6 единиц техники. От МЧС - 6 спасателей и 2 единицы техники.