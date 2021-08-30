30.08.2021

2021-08-30 18:30:05

В Суздале прошёл традиционный Всероссийский фестиваль колокольных звонов Лето Господне

Самый звонкий и духовный день в году. О ярком событии уходящего лета в репортаже Дмитрия Горкина.



Самая высокая точка Суздаля - 72 метра. С колокольни Ризоположенского монастыря открывается вид на древний город. И уже восемь лет подряд один раз в год отсюда доносятся перезвоны мастеров колокольного звона со всей России. На этот раз знаменитый фестиваль "Лето Господне" собрал лучших звонарей Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Ярославской и Тверской областей, Чувашии и Беларуси и, конечно, Суздаля.



- Конечно, это незабываемое впечатление. И с Севера и с Дальнего Востока, с Урала и Прибалтики Откуда только нет. Поэтому такое удовольствие от нахождения здесь. Что трудно даже найти слова.



Право открыть фестиваль выпало Фёдору Василькову, молодому звонарю из села Пахна Ярославской области. Профессионально начал звонить всего три года назад. И это первый его опыт и такая дальняя командировка.



Фёдор Васильков, звонарь (Ярославская область:



- Колокольному звону можно учиться всю жизнь, потому что есть очень много элементов, тонкостей. Есть традиции колокольного звона, которые дожили до нас и через советскую эпоху. Это был Праздничный, красный звон. Красный звон означает праздничный, соответственно проводим параллель - Пасхальное что-то такое.



Издревле считалось, что колокольный звон прогоняет нечистую силу. Но если отбросить суеверия, то с погодой это точно срабатывает, говорят организаторы фестиваля.



Елена Попова, специалист международного центра колокольного искусства, соучредитель фестиваля:



Накануне фестиваля бывает плохая погода, но звонари звонят, тучи расступаются и в день фестиваля светит солнышко и наступает лето господне. Суздаль - это уникальное место для звонарей. Здесь есть и площадки со старинными колоколами. // Многие здесь начинают звонить, на нашем фестивале. Он является первым для них, как открытие и дальше они ездят по всей России, гастролируют. // В Суздале живёт очень много звонарей. Очень радостно, что большинство из них принимают участие в фестивале ежегодно и делятся мастерством своим.))



Фестиваль "Лето Господне" - это не только колокольный звон. Это ещё и фестиваль духовной музыки.



По традиции на сцене выступают коллективы Владимирского камерного хора, а также хоровая капелла Ярославской государственной филармонии "Ярославия" и Губернаторский симфонический оркестр.



- Последнее воскресенье перед началом учебного года надо провести культурно, как завершение нашего отпуска. Поэтому мы решили, что ничего нет лучше, чем поехать в Суздаль на такой вот фестиваль.



Кстати, имя фестивалю дал знаменитый роман "Лето Господне" Ивана Шмелёва, судьба которого была тесно связана с Владимирской землёй. И вот уже восемь лет название как нельзя лучше отражает происходящее музыкальное волшебство в последние дни лета.



Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, Вести-Владимир.