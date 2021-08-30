Подросток двигался с пассажиром на мопеде и в районе деревни Власово не справился с управлением, вследствие чего произошло падение мопеда...

Следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла несовершеннолетняя.27 августа 17-летний подросток двигался с пассажиром на мопеде «Ямасаки Блейд» и в районе деревни Власово не справился с управлением, вследствие чего произошло падение мопеда на проезжую часть дороги.В результате ДТП 17-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия, а водитель был доставлен в медицинское учреждение.Установлено, что 17-летний водитель не имел водительского удостоверения на управление транспортным средством, а также у него и у погибшей отсутствовали шлемы и защитная экипировка.По данному факту СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Пресс-служба УВД по ТиНАО