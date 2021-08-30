Полицейские изъяли пять предметов, один из них конструктивно схожий с автоматом, остальные конструктивно схожие с пистолетами, более 1000 патронов различного калибра...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по ТиНАО задержали 63-летнего жителя столицы по подозрению в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе осмотра места жительства подозреваемого на территории поселения Филимонсковское полицейские обнаружили и изъяли пять предметов, один из них конструктивно схожий с автоматом, остальные конструктивно схожие с пистолетами. Также были изъято более 1000 патронов различного калибра и составные части огнестрельного оружия. По словам задержанного оружие и боеприпасы он нашел на улице.По результатам исследования предметы, конструктивно схожие с автоматом и пистолетами относятся к категории огнестрельного оружия, а изъятые патроны являются боеприпасами пригодными для производства выстрелов.По данному факту дознанием УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926) 941-46-57