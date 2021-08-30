Житель Уфы спас 11-месячного ребёнка, выпавшего из окна. Он вовремя поймал младенца и тот отделался испугом. Инцидент произошёл на улице Пекинская в микрорайоне Черниковка. Прохожий заметил ..

Житель Уфы спас 11-месячного ребёнка, выпавшего из окна. Он вовремя поймал младенца и тот отделался испугом.Инцидент произошёл на улице Пекинская в микрорайоне Черниковка. Прохожий заметил под окнами жилого дома трёхлетнюю девочку, лежавшую на земле и увидел, что из окна вот-вот выпадет ещё один малыш. Мужчина поймал его и вызвал скорую помощь, сообщает телеканал "".Позже выяснилось, что упавшие девочка и мальчик были братом и сестрой. Младшему ребёнку медицинская помощь не потребовалось, однако девочка получила травмы и была госпитализирована. Причины происшествия устанавливаются, передаёт