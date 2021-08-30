Общая стоимость этих работ составляет 116,4 млн рублей. Замена позволит улучшить условия проживания для более чем 4700 человек

Фонд реформирования ЖКХ одобрил заявку Владимирской области на получение более 17 млн рублей для замены 53 лифтов в многоквартирных домах. В 17 МКД Владимира, Вязников, Коврова, Мурома и Радужного поменяют оборудование с истекшим сроком годности.«Общая стоимость этих работ составляет 116,4 млн рублей. Замена позволит улучшить условия проживания для более чем 4700 человек», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что в мае госкорпорация одобрила первую заявку Владимирской области на предоставление 11,15 млн рублей для оплаты расходов по замене 20 лифтов с истекшим сроком службы в 7 многоквартирных домах во Владимире, Коврове, Муроме и Радужном. Общая стоимость работ превысила 36 млн рублей. Условия проживания улучшат более 1650 владимирцев.