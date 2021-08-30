Роспотребнадзор настоятельно рекомендует провести торжественные линейки отдельно по классам.

Во Владимирской области торжественные линейки, посвящённые 1 сентября, рекомендовано проводить отдельно по классам. Роспотребнадзор настаивает на организации Дня знаний на свежем воздухе. Посторонним лицам участие строго запрещено. Послабления возможны только для родителей первоклашек и выпускников.«По санитарным нормам запрещается проведение массовых мероприятий. Возможность участия родителей определяет администрация учреждения», - подчеркнули в пресс-службе администрации Владимирской области со ссылкой на надзорный орган.Требования доведены до руководителей всех учебных заведений.Сейчас в школах проводятся генеральные уборки, будут организованы ежедневные «утренние фильтры» с измерением температуры, усилят режим дезинфекции.«Необходимо создать условия для соблюдения правил личной гигиены. Персоналу пищеблоков предписано использовать маски и перчатки», - уточняют в Белом доме.За каждым классом рекомендовано закрепить отдельный кабинет, разработать расписание уроков и график посещения столовой, а также проводить уроки физкультуры на улице.Напомним, что на . Рекомендуя проводить линейки на улице, Роспотребнадзор, видимо, не смотрел погоду на ближайшие дни. В противном случае ведомство дало бы разъяснения о возможности проведения Дня знаний в актовых залах.Ранее мы сообщали, что