На выполнение работ потребуется выделить дополнительные бюджетные средства.

Власти Суздаля проиграли иск по расчистке русла Каменки к нижегородской «Мостостроительной фирме МПФ». Чиновники добавились проведения работ за счёт подрядчика, но Фемида встала на сторону строителей.При демонтаже старого моста мусор падал в водоём. Русло реки оказалось почти полностью засыпано. Недальновидные представители местной администрации не прописали расчистку в ТЗ и смете.Во время разбирательств компания, которая выполняла работы, представила подписанные заказчиком акты приёмки. В документах не было высказано претензий к их качеству.«Расчистка в проекте не заложена, поэтому нужно заключать отдельный контракт», - парировали представители подрядчика все аргументы юристов местной мэрии.В удовлетворении иска администрации отказали. В итоге руководство города не только не смогло добиться качественного выполнения работ от начала до конца, но и поимела в итоге ущерб экологии. Теперь на расчистку русла потребуются дополнительные бюджетные средства. А почему бы нет? Не свои же тратят.