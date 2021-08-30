Смещение сроков произошло из-за корректировки смет.

Во Владимире ремонт дворов и установку детских площадок по дворах многоквартирных домов перенесли с августа на сентябрь. Благоустройство будет выполнено по наказам избирателей.Смещение сроков – вынужденная мера. Из-за корректировки смет торги состоятся позднее.В основном в перечень работ войдут - асфальтирование, уличное освещение, установка лавочек, игровых и спортивных элементов для детей.В списке на асфальтирование значатся следующие территории: Добросельская - 177, Комиссарова - 37 «А», Суздальский проспект - 5,6, Юбилейная - 30, Безыменского - 5,7, 11, Каманина - 28, Полины Осипенко - 9.Детские площадки появятся на Каманина - 28, Полины Осипенко - 9, Чайковского – 25 «А»,46 «А», проспекте Строителей - 15, Диктора Левитана – 4 «Г», 57, Бобкова -7, Комиссарова - 21, Растопчина - 47, Егорова - 6,8, Мира - 70,72, Крайнова - 4, Комиссарова - 4, Нижняя Дуброва - 3,7. Всего в перечне 50 адресов.Напомним, что на 2021 год на выполнение наказов владимирцев 25 депутатов горсовета получили 50 млн рублей.