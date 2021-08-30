Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Вечером 29 августа, подъезжая к контейнерной площадке на улице 3-ей Кольцевой, мусоровоз задавил 87-летнюю пенсионерку. Водитель не заметил бабушку. Она, в свою очередь, шла спиной к машине и не увидела спецтехнику.Об инциденте стало известно из . Погибшую опознали по трости. Она возвращалась из церкви куда ещё с утра ушла на праздничную службу.На место трагедии были вызваны сотрудники полиции. Им предстоит установить все обстоятельства жуткой гибели женщины.