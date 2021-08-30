Торги по определению подрядчика состоятся 6 сентября.

Во Владимире отремонтируют роддом № 2 на улице Офицерской. На разработку проектно-сметной документации из областного бюджета выделили 2,9 млн рублей.Подача заявок на участие в аукционе продлится до 2 сентября. Торги по выбору подрядчика состоятся 6 сентября. Проект должнен быть готов в течение 90 дней с момента заключения госконтракта.Власти намерены отремонтировать коммуникации, крышу, фасад и помещения больницы. На территории учреждения построят открытую зону с сидячими местами, места для ожидания.Двухэтажное здание родильного дома введено в эксплуатацию в 1957 году. Его площадь составляет 3963 квадратных метра. Последний раз объект ремонтировался в 2015 – 2017 годах.