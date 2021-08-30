МЧС распространило оперативное предупреждение.

МЧС Владимирской области информирует о неблагоприятных погодных явлениях, прогнозируемых 30 августа.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник днём в регионе ожидается гроза с дождём, местами сильным. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.В ведомстве напоминают, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, ростом числа ДТП, повреждением сельскохозяйственных культур.Жителям региона рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Номера экстренных служб - 101, 112.