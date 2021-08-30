Владимирцы владеют 34 тысячами инвестсчетов.

На начало августа жители Владимирской области являются владельцами 34 тысяч инвестиционных вкладов. За год их количество выросло в 1,7 раза.Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России, популярность брокерских счетов обусловлена ожиданием получить более высокую прибыль. Ещё одна причина – практика банков автоматически подписывать клиентов на сервис во время оформления договора.По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка, в 2020 году пустые счета составляли 64%. При этом на 18% хранилось менее 10 тысяч рублей.В Банке России предупреждают, что играть на бирже, не обладая должным уровнем финансовой грамотности, весьма рискованно. Клиент может вложиться в убыточные акции или попасть на удочку недобросовестных брокеров.Напомним, что с 1 октября в России для «игроков», желающих приобрести иностранные активы, введут тестирование.