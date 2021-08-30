Участники акции навещают воспитанников подшефных учреждений и семьи, состоящие на профилактических учетах.

Во Владимирской области в преддверии Дня знаний сотрудники полиции и члены общественных советов проводят ежегодную благотворительную акцию «Помоги собрать ребенка в школу».В рамках акции сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и общественники посетили подшефный социально-реабилитационный центр в поселке Уршельский. Гости вручили ребятам канцелярские принадлежности и сладкие подарки, пожелав отличного настроения и успехов в новом учебном году. Также детям напомнили о мерах личной безопасности и соблюдении Правил дорожного движения.Во Владимире и Суздальском районе инспекторы ПДН вместе с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели рейдовые мероприятия, посетив семьи, состоящие на профилактических учетах.Участники рейда проверили, в полной ли мере школьники обеспечены одеждой и обовью, канцелярскими и иными школьными принадлежностями, а также вручили специально подготовленные подарки.Традиционно перед началом учебного года сотрудники полиции и общественники посетили подшефный Кольчугинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.Гости поздравили ребят с началом нового учебного года, вручили полезные подарки и пожелали успехов на пути к новым знаниям.