Сергей Суворов и Павел Королев посмертно награждены Орденами Мужества.

Руководство и сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» Владимирской области почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей - командира роты патрульно-постовой службы майора милиции Сергея Суворова и милиционера роты ППС старшины милиции Павла Королева.Памятные мероприятия поддержали ветераны ОВД и члены общественного совета.Сергей Суворов и Павел Королев погибли двадцать лет назад в ожесточенном бою в Шелковском районе Чеченской Республики.За мужество и отвагу, проявленные при охране общественного порядка, за смелые и решительные действия в условиях, сопряженных с риском для жизни, сотрудники были посмертно награждены Орденами Мужества.В их честь на здании межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» открыты мемориальные доски памяти, а также установлена мемориальная плита.Врио начальника Отдела подполковник полиции Михаил Гусаров, обращаясь к собравшимся, отметил, что личный состав хранит память о коллегах, надежных товарищах, добросовестных сотрудниках, настоящих героях и истинных патриотах, выполнивших свой долг до конца.Добрые слова сказали председатель совета ветеранов подполковник милиции в отставке Нина Шуршилина, ветераны ОВД, представители общественного совета и родственники погибших.Присутствующие почтили память погибших сотрудников минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.