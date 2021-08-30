Акция продлится до 31 декабря.

Во Владимирской области с 1 сентября до 31 декабря проезд в общественном транспорте при оплате картой «Мир» будет дешевле на 4 рубля. Разницу перевозчикам компенсирует платёжная система. Об этом сообщил руководитель Центра развития нефинансовых сервисов и госпроектов компании Денис Гамалея.Льготная цена будет доступна в автобусах и троллейбусах, в которых присутствует безналичная оплата услуги. Скидка будет предоставляться автоматически.В регионе насчитывается 900 тысяч владельцев карт системы «Мир», среди которых пенсионеры, бюджетники и студенты. Акция доступна только для бесконтактной оплаты. За семь месяцев текущего года владимирцы более 700 тысяч раз расплатились за дорогу картами «Мир».На сегодняшний день валидаторами оснащён общественный транспорт Владимира, Коврова, Мурома, Вязников, Кольчугино, а также некоторые межмуниципальные маршруты. Всего – свыше 850 автобусов, принадлежащие более 50-ти перевозчикам.