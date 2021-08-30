30.08.2021

2021-08-30 10:30:06

Во Владимирской области в аварии пострадало 5 подростков

Сегодня, 30 августа 2021 года, в 3 часа ночи в городе Струнино Александровского района произошло ДТП.



На улицу Фрунзе незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.



Легковой автомобиль врезался в дерево и загорелся. По данным пресс-службы управления ГИБДД по Владимирской области, за рулем ВАЗа-2110 был 17-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения. Все 5 молодых людей, находившихся в автомобиле, пострадали. У водителя — открытая черепно-мозговая травма и ретроградная амнезия. 16-летний пассажир ВАЗа — в глубокой коме 2 степени, у него диагностировали перелом шейного позвонка. Два юноши в возрасте 16 и 15 лет госпитализированы с переломами рук, ног и травмами головы. Повезло только одному пассажиру — 15-летнего подростка с сотрясением мозга отправили лечиться дома.



Сотрудниками МЧС проводилось тушение загоревшегося в результате ДТП автомобиля. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.



Причины и подробности аварии будут выясняться.