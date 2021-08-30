Во Владимирской области на 30 августа выявлено 177 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у ..

Во Владимирской области на 30 августа выявлено 177 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 26 человек. Ещё 21 житель подхватил опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Ковровском, 18 сл. в Муромском, 12 сл. в Кольчугинском, 11 сл. в Петушинском, 10 сл. в Собинском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Суздальском, 8 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Киржачском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Гороховецком, 4 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в СудогодскомВсего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 49 043 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11285 случаев во Владимире, 5676 - в Гусь-Хрустальном районе, 5226- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.