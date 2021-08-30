За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 32 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 7 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 6 происшествий.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 79 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Полицейскими оформлено 362 происшествия с материальным ущербом.г. Владимир:По предварительной информации, 23 августа 2021 г. около 18:20 во Владимире в мкр. Энергетик на ул. Энергетиков у д. 4 водитель автомобиля «Шевроле», 2003 г.р., не справился с управлением, допустил съезд на левую обочину, где произошел наезд на дерево. В результате ДТП водитель госпитализирован.Александровский район:По предварительной информации, 24 августа 2021 г. около 08:40 на 8 км автодороги «Александров – Балакирево» водитель автомобиля «Мерседес», 1970 г.р., совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения в месте, где обгон запрещен, в результате чего создал помеху для движения движущейся во встречном направлении автомашине «ВАЗ» под управлением водителя 1995 г.р., который во избежание столкновения совершил съезд в правый по ходу движения кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ», 1984 г.р., госпитализирована.Суздальский район:По предварительной информации, 25 августа 2021 г. около 10:05 на 266 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо», водитель автомобиля «Фольксваген», 1967 г.р., во избежание столкновения с впереди движущимся автомобилем, в результате резкого торможения не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель госпитализирован.Гусь – Хрустальный район:По предварительной информации, 27 августа 2021 г. около 19:00 на 366 км автодороги Золотое кольцо «Р–132» водитель автомобиля «Тойота», 1971 г.р., не справился с управлением, допустил съезд на левую походу движения обочину и наезд на препятствие. В результате ДТП водитель госпитализирован.Собинский район:По предварительной информации, 29 августа 2021 г. около 17:30 на 8 км автодороги «Собинка – Лакинск – Ставрово» водитель автомобиля «Шевроле», 1969 г.р., совершила съезд с проезжей части дороги. В результате ДТП водитель направлена на амбулаторное лечение.