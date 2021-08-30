За семь дней в авариях погибли двое взрослых.

За неделю во Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибли двое и 32 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших семеро детей. С участием пьяных водителей зарегистрировано шесть аварий.Всего за семь дней инспекторами ДПС региона выявлено 79 автомобилистов, управлявших машинами подшофе. Полицейскими оформлено 362 происшествия с материальным ущербом.Хроника наиболее резонансных ДТП: