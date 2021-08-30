Перед 1 сентября Госпожнадзор проинспектировал 432 школы и детских сада.

В преддверии 1 сентября Госпожнадзор завершил проверки в школах Владимирской области. Сотрудники ведомства не принимают участие в приёмке учреждений, но несмотря на это отдельно проинспектировали 432 учебных заведения.«Плановые профилактические визиты пройдут ещё на двух объектах, которые запланированы к вводу в эксплуатацию: это школа №46 в Коммунаре и школа №3 в городе Камешково», - рассказала редакции «33Live.Ru» руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.С начала года сотрудники ведомства провели 191 плановую и 30 внеплановых проверок на объектах сферы образования. За выявленные нарушения к административной ответственности были привлечены три юридических лица, 64 должностных и одно физическое лицо.