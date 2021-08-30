В текущем году закуплено восемь автомобилей повышенной проходимости УАЗ-Фермер.

В текущем году для ГАУ «Владлесхоз» закуплено восемь автомобилей повышенной проходимости УАЗ-Фермер с противопожарным оборудованием, шесть лесопатрульных автомобилей, 10 тракторов «Беларус», три автоцистерны, 9 культиваторов, 17 плугов, мотопомпы, комплекс радиосвязи. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства Владимирской области.За время работы хорошо зарекомендовали себя квадрокоптеры и мотовездеходы. Использование дронов позволяет обнаруживать лесные пожары, определять их координаты, замерять площадь возгорания.«Также беспилотники помогают с выявлением нарушителей. Всего с 2019 года для Владсельхоза приобретено 280 единиц специализированной техники и оборудования», - уточнили в пресс-службе департамента.Обновление лесопожарной техники продолжается.