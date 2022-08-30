В регионе продолжается акция «Единой России» - «Собери ребенка в школу». В ней принимают участие...

В регионе продолжается акция «Единой России» - «Собери ребенка в школу». В ней принимают участие депутаты, волонтеры и предприниматели. Сенатор Ольга Хохлова встретилась с многодетной семьей из Владимира, чтобы вручить подарки и пакеты с канцелярскими принадлежностями.Ольга Хохлова, сенатор:- Хотелось бы, чтобы для детей был успешным этот учебный год, чтобы им нравилось учиться, чтобы им нравились школьные предметы. Чтобы они переходили из одной четверти в другую успешно! Но самое главное, чтобы у них было желание ходить в школу!Сбор канцелярии, школьной формы, портфелей проходит в общественных приемных и районных отделениях партии. Активисты также помогают семьям с детьми-инвалидами и переселенцам с Донбасса.Родители отмечают: такая помощь в преддверии 1 сентября очень важна. Многодетный отец Павел Минаев рассказал, что после того, как обратился в региональную общественную приемную «Единой России», проблемы, которые копились не один год, стали решаться.Павел Минаев, многодетный отец:- Собрать детей в школу большого труда стоит. Огромное спасибо, что помогли нам. Как раз то, чего не хватало. С Ольгой Николаевной мы с февраля сотрудничаем. Были проблемы, которые я не мог сам решить, обращался во многие инстанции, но меня не слушали. Обратился в «Единую Россию», к Ольге Николаевне, и вопросы постепенно начали решаться.