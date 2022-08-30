Предвыборная программа Александра Авдеева принята и обязательно будет реализована. Она составлена...
Предвыборная программа Александра Авдеева принята и обязательно будет реализована. Она составлена на основе наказов и предложений избирателей . Все подробности второго этапа 32-й региональной конференции "Единой России" в материале Александра Сыпченко.
Более 50 тысяч предложений от избирателей будут учтены в предвыборной программе "Единой России" на досрочных выборах Губернатора Владимирской области. Более месяца местные отделения Партии и общественные приемные собирали наказы от жителей всех муниципалитетов. Это вопросы развития промышленности, социальной сферы, туризма, и предпринимательства.
Вячеслав Картухин зампредседателя Законодательного собрания (фракция "Единая Россия"):
Есть четкий запрос на развитие дальнейшее промышленности, и конечно население, мы видим, люди понимают, что только вместе, общими усилиями можно достигать результатов.
Предвыборную программу 2022 уже называют народной, она отражает интересы всех слоев населения.
Сергей Телегин, главный врач родильного дома №2:
- Задачи здравоохранения должны быть первостепенными на сегодняшний момент, это и модернизация первичного звена, это и увеличение зарплаты медработников.
Главным принципом формирования регионального бюджета остается его социальная направленность. Более 70 процентов расходов приходится на выполнение обязательств по поддержке и повышению качества жизни людей. Это медицинская сфера, образование, культура и спорт.
Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:
- Мы планируем по согласованию с министерством образования, что до 2026 года будет отремонтировано 112 школ, капитально отремонтировано, это практически все школы, которые требуют сегодня капремонта.
Проблем и вопросов требующих решения действительно много, подчеркивает Александр Авдеев. Только слаженное взаимодействие всех уровней власти поможет реализовать все намеченные проекты.
Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:
- Общественный транспорт, вопросы чистой воды, очистки стоков, вопросы совершенствования дорожной сети, это и благоустройство наших населенных пунктов, это комфортная городская среда, это и вопросы здравоохранения, модернизации системы образования и конечно магистральный вопрос это рабочие места и доходы наших граждан.
К 2025 году в регион планируется привлечь более 150 миллиардов рублей и создать не менее 18 тысяч новых рабочих мест. Особые экономические зоны должны обеспечить технологический суверенитет страны и рост региональной промышленности.
Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир