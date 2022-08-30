Накануне в деревне Леоново Петушинского района недалеко от домов загорелось мелколесье. Огонь...

Накануне в деревне Леоново Петушинского района недалеко от домов загорелось мелколесье.Огонь из-за сильного ветра распространялся так быстро, что вплотную подошёл к деревне. Однако, благодаря слаженным действиям местных жителей, огонь удалось потушить на подходе к деревне, сообщил ТГ "Подслушано в Добром".Особую благодарность односельчане выразили в соцсетях маленьким ребятам, которые не только заметили пожар, но и принимали активное участие в тушении.Фото ТГ "Подслушано в Добром".