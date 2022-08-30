МВД устанавливает причины и обстоятельства трагедии.

Четыре человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с фурой в Вязниковском районе. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в УМВД по Владимирской области.Накануне около 23.45 на 269 км трассы М-7 в Вязниковском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.По предварительным данным, водитель «Мерседес Спринтер», двигаясь со стороны Нижнего Новгорода в направлении Москвы, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля «Скания» с полуприцепом. В результате микроавтобус и фура столкнулись.«Водитель и трое пассажиров «Мерседеса» погибли. Ещё пять человек, находившихся в автобусе, госпитализированы в больницу», - пояснили в полиции.МВД устанавливает причины и обстоятельства трагедии.