В регионе подвели итоги онлайн-голосования за Самую красивую деревню Владимирской области. Из-за...

В регионе подвели итоги онлайн-голосования за "Самую красивую деревню Владимирской области". Из-за накрутки была аннулирована часть голосов, отданных селу Парковый Юрьев-Польского района и деревне Прокудино Кольчугинского района.Население до 500 жителей:д. Дворищи - 887 голосовд. Прокудино - 796 голосовд. Гольяж - 551 голосНаселение от 500 до 3500 жителей:п. Бавлены - 789 голосовп. Раздолье - 782 голосовс. Рождествено - 205 голосовТем не менее, оштрафованная на пятьсот голосов деревня Прокудино есть в итоговом списке, на втором месте в категории небольших деревень. Лидируют снова киржачские Дворищи, гран-призер прошлогоднего конкурса.Среди крупных деревень победа у поселка Бавлены Кольчугинского района. И прямо в спину ему дышит соседнее Раздолье. Разрыв всего семь голосов. Победителей народного голосования ждут специальные призы, на общие итоги конкурса эти результаты никак не повлияют.