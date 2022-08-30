В регионе подвели итоги онлайн-голосования за Самую красивую деревню Владимирской области. Из-за...
В регионе подвели итоги онлайн-голосования за "Самую красивую деревню Владимирской области". Из-за накрутки была аннулирована часть голосов, отданных селу Парковый Юрьев-Польского района и деревне Прокудино Кольчугинского района.
Население до 500 жителей:
д. Дворищи - 887 голосов
д. Прокудино - 796 голосов
д. Гольяж - 551 голос
Население от 500 до 3500 жителей:
п. Бавлены - 789 голосов
п. Раздолье - 782 голосов
с. Рождествено - 205 голосов
Тем не менее, оштрафованная на пятьсот голосов деревня Прокудино есть в итоговом списке, на втором месте в категории небольших деревень. Лидируют снова киржачские Дворищи, гран-призер прошлогоднего конкурса.
Среди крупных деревень победа у поселка Бавлены Кольчугинского района. И прямо в спину ему дышит соседнее Раздолье. Разрыв всего семь голосов. Победителей народного голосования ждут специальные призы, на общие итоги конкурса эти результаты никак не повлияют.