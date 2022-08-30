В эфире программа Вести.Дежурная часть, в студии Любовь Клюквина. В ближайшие минуты - о самых...
<a href="https://33live.ru/novosti/30-08-2022-dezhurnaya-chast-glavnye-proisshestviya-nedeli-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Дежурная часть: главные происшествия недели во Владимирской области</a> - В эфире программа Вести.Дежурная часть, в студии Любовь Клюквина. В ближайшие минуты - о самых...
[url=https://33live.ru/novosti/30-08-2022-dezhurnaya-chast-glavnye-proisshestviya-nedeli-vo-vladimirskoj-oblasti.html]Дежурная часть: главные происшествия недели во Владимирской области[/url] - В эфире программа Вести.Дежурная часть, в студии Любовь Клюквина. В ближайшие минуты - о самых...