В эфире программа Вести.Дежурная часть, в студии Любовь Клюквина. В ближайшие минуты - о самых...
<a href="https://33live.ru/novosti/30-08-2022-dezhurnaya-chast-glavnye-proisshestviya-nedeli.html" target="_blank">Дежурная часть: главные происшествия недели</a> - В эфире программа Вести.Дежурная часть, в студии Любовь Клюквина. В ближайшие минуты - о самых...
[url=https://33live.ru/novosti/30-08-2022-dezhurnaya-chast-glavnye-proisshestviya-nedeli.html]Дежурная часть: главные происшествия недели[/url] - В эфире программа Вести.Дежурная часть, в студии Любовь Клюквина. В ближайшие минуты - о самых...