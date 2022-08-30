Глава холдинга Группа ВИС Дмитрий Доев уверен, что формат государственно-частного партнерства позволяет решать масштабные задачи без существенной нагрузки на бюджет. Доев руководит компанией, выступающей партнером в ряде стратегически значимых для государства инфраструктурных проектов.

Глава холдинга Группа "ВИС" Дмитрий Доев уверен, что формат государственно-частного партнерства позволяет решать масштабные задачи без существенной нагрузки на бюджет. Доев руководит компанией, выступающей партнером в ряде стратегически значимых для государства инфраструктурных проектов.Доев Дмитрий — глава инвестиционного холдинга Группа "ВИС" — рассказал о реализации значимых для России проектов по улучшению транспортного сообщения. Строительство только одного моста в Якутии позволит ежегодно экономить миллиарды рублей на "северном завозе".Переправы стратегического значенияРазвитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры имеет огромное значение для российской экономики. Сегодня финансирование этого направления составляет существенную часть бюджетных расходов. Только на реализацию мероприятий госпрограммы "Развитие транспортной системы" за три года (2021-2023) направят порядка 3,4 млрд рублей.Такие масштабные денежные вливания позволяют возводить уникальные инфраструктурные объекты по всей стране — даже в условиях Крайнего Севера.Первый в ЯкутииМост через реку Лена в Республике Саха уже претендует на звание "инфраструктурной достопримечательности" России. Это первый подобный объект, возводимый в зоне вечной мерзлоты, отмечает .В настоящее время около 80% населения Якутии не обеспечены круглогодичным транспортным сообщением. Речь идет о населенных пунктах, расположенных по левому берегу Лены (включая столицу региона). В этой части республики живут порядка 600 тысяч человек. Летом с одного берега на другой ходит водный транспорт. Зимой организуют зимники и ледовые переправы. В межсезонье, которое длится примерно полтора месяца, центр республики полностью отрезан от ее восточной части: Лена мелеет. В среднем 152 дня в году в Якутск можно добраться только авиационным транспортом."То, что творится сегодня на паромной переправе летом и на ледовой переправе зимой, не может считаться нормальным для нашей страны. Люди стоят в многокилометровых пробках, подвергают свои жизни опасности", — рассказывают местные жители.Впервые о необходимости строительства мостового перехода в Якутии заговорили в 1980-е годы. Почти три десятка лет работы откладывали «до лучших времен». По словам , сдвинуть ситуацию с мертвой точки удалось в 2019 году. Тогда президент Владимир Путин поставил на письме главы республики Айсена Николаева о необходимости строительства Ленского моста резолюцию: "Ситуация созрела для реализации". В январе 2020-го был определен концессионер проекта. Им стал консорциум Группы "ВИС" и ГК "Ростех".Уникальный вантовый мост через Лену будет построен в крайне сложных климатических условиях. Подобной практики раньше не было ни в современном российском, ни в советском, ни в зарубежном мостостроении. Модель концессии предполагает финансирование из нескольких источников — федерального и регионального бюджетов, а также частные инвестиции Группы."Сегодняшние расходы из бюджета кратно окупятся в будущем. Только на "северном завозе" можно будет экономить порядка 4 млрд рублей ежегодно, не говоря о дополнительных поступлениях в бюджет, которые даст новая инфраструктура", — заявляет Дмитрий Доев.В числе ожидаемых социально-экономических эффектов для региона от реализации проекта:ВРП республики будет расти на 3% в год;уровень бедности населения снизится на 1,3%;потребительские товары и услуги станут дешевле на 10%;объемы региональных грузоперевозок увеличатся до 6 млн тонн, пассажиропоток — до 8 млн человек в год;приток инвестиций в несырьевые проекты составит не менее 200 млрд рублей.Четвертый в НовосибирскеМостовой переход, возводимый сегодня в одном из крупнейших городов Западной Сибири, — один из самых масштабных транспортных объектов в стране, отмечает Доев. Скоростная магистраль шириной в шесть полос с многоуровневыми развязками, тоннелями и надземными пешеходными переходами позволит обеспечить непрерывность транспортных потоков. Она открывает выходы сразу на три трассы федерального значения — "Сибирь", "Байкал", "Чуйский тракт".Объект готов уже более чем наполовину. В строительстве задействованы свыше тысячи специалистов и 158 единиц техники. По словам Доева Дмитрия, несмотря на экономические и логистические трудности, возникшие из-за санкций, Группа "ВИС" смогла обеспечить бесперебойную работу: возведение моста не прерывалось."Именно такие проекты сегодня имеют особое значение. Они укрепляют инфраструктурный каркас страны, снимают ограничения для развития территорий, повышают транспортную доступность для людей. Это одна из крупнейших концессий и строек Сибири", — заявил Доев Дмитрий Витальевич.Через заливЕще один крупный проект стратегического значения реализуется в самом западном регионе страны. Группа "ВИС" выступает концессионером строительства мостовой переправы через Калининградский залив, которая соединит микрорайон Космодемьянского с поселком Шоссейный. Общая протяженность возводимой инфраструктуры, включая сам мост и подъезды к нему, превышает восемь километров.Как отмечает Доев, с запуском в эксплуатацию нового мостового перехода повысится транспортная доступность российских морских портов на Балтике: время перемещения между ними сократится на четверть. Также это позволит вывести транзитный трафик за пределы Калининграда, улучшить сообщение между курортными городами и поселками.От Волги до УралаВ стадии возведения (различными подрядчиками) сегодня находится еще несколько мостовых переходов в ряде регионов России. В их числе:мост через Волгу и обход Тольятти (он станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай);переправа через реку Уфимку на восточном выезде из Уфы;мостовой переход через реку Чусовая в Пермском крае.Существенная часть этих объектов возводится в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве. Такой формат позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты без значительных единовременных бюджетных затрат.Дмитрий Доев: биография (для справки)Доев Дмитрий Витальевич — российский топ-менеджер, входит в число лучших отечественных управленцев по версии издания "Генеральный директор". С 2021 года является руководителем головной компании холдинга Группа "ВИС".Высшее инженерное образование получил в Ленинградском политехническом институте им. Калинина в 1989 году. Несколько лет Доев работал преподавателем в этом же вузе.Доев ранее уже был в топ-менеджменте Группы: в начале 2000-х годов он возглавлял производственную компанию, которая сейчас является строительным дивизионом холдинга.Также Доев в течение 15 лет занимал руководящие должности в структурах Газпрома. Покинул госкомпанию в 2019-м.