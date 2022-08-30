Здание, в котором располагается посольство Вьетнама, теперь является объектом культурного наследия.

Здание, в котором располагается посольство Вьетнама, теперь является объектом культурного наследия.Москва бережно относится к своему архитектурному наследию. Строения-памятники хранят историю города, которую необходимо сохранить для будущих поколений. В последнее время в столице все больше зданий получают охранный статус. Становясь объектами культурного наследия, строение попадает под защиту государства, а значит, его нельзя сносить, а также проводить в нем какие-либо работы без согласования с властями.Недавно статус объекта культурного наследия регионального значения получило здание приюта имени Н. С. Мазурина. Оно располагается по адресу: Большая Пироговская улица, 13 ст1. Здание было построено в конце XIX века в неогреческом стиле, на фасаде наблюдаются различные декоративные элементы – например, лепнина."Дом приюта имени Николая Сергеевича Мазурина на Большой Пироговской улице отличается оригинальным авторским решением и проработкой деталей <...>В интерьерах сохранены ограждения лестниц, декор потолков, а также своды конца XIX века", – отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.Решение о строительстве детского приюта на средства купца Николая Сергеевича Мазурина было принято городской думой в 1891-м. Автор проекта здания – участковый архитектор Илларион Иванов-Шиц. Позднее он прославился многими работами. Во времена СССР архитектору позволили переделать исторические залы Большого Кремлевского дворца.Приют открылся в 1895 году. После Октябрьской революции здание было школой. А с 1950-х там располагается посольство Вьетнама.Кстати, в 2013 году дом приюта имени Н. С. Мазурина стал лауреатом конкурса правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация". Реставраторы вернули зданию исторический облик.Ранее сообщалось о том, что царский павильон Николаевской железной дороги (Комсомольская площадь, 1а ст2) признали памятником архитектуры. То здание было построено в 1896 году по проекту Генриха Войневича. При возведении использовался самый лучший формовочный кирпич. Подробнее об этом "Дни.ру".