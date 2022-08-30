С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 156357 владимирцев.

Во Владимирской области на 30 августа выявлено 275 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 66 человек. Ещё 20 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 26 - в Ковровском, 2 - в Петушинском, 23 - в Кольчугинском, 25 - в Александровском, 14 - в Юрьев-Польском, 34 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Судогодском, 9 - в Собинском, 14 - в Киржачском, 8 - в Камешковском, 3 - в Гороховецком, 4 - в Меленковском, 2 - в Вязниковском, 11 - в Суздальском и 3 - в Селивановском районах, а также 8 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 156357 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 42351 заболевший во Владимире, 18366 - в Ковровском районе и 17143 - в округе Муром.