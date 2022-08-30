ТГ АНП - агентство новостей политики назвал самые бедные регионы России по наличию туристической...

ТГ АНП - агентство новостей политики назвал самые бедные регионы России по наличию туристической инфраструктуры средств размещения:- Петербург - крайняя дороговизна размещения туристов, отсутствие развитой сети транспорта- Южное направление - отсутствие развитой дорожной сети и средств размещения. По оценкам международных организаций лишь 8 придорожных гостиниц (мотелей) на трассе М-4 "Дон" отвечают необходимым требованиям по размещению гостей на 3+- Московская область и Золотое кольцо - почти полное отсутствие сегмента мотелей 3+- курортный Юг (Абхазия-Сочи-Крым) - крайняя дороговизна размещения при отсутствии сервиса- Кавказ - самая востребованная точка туристической привлекательности - вопросы уровня сервиса и безопасности- Российская сфера СНГ - отсутствие капитальных вложений в развитие туротрасли Киргизии, Узбекистана и Грузии. Вместо этого российские олигархи предпочитали вкладывать в развитие турбизнеса Турции, Греции, Чехии и Балкан.- не имеет смысла говорить о развитии туристической отрасли Востока России - экосистема размещения на Камчатке, в Сибирской тайге, Большого и малого Саяна, Камчатки отсутствует полностью, кроме ведомственных гостиниц и санаториев.Наиболее привлекательным с туристической точки зрения остаётся Татарстан (и власти республики продолжают работать в этом направлении).Фото https://vladtv.ru/