Пока это единственный в России событийный праздник, посвященный первому государю всея...

Пока это единственный в России событийный праздник, посвященный первому "государю всея Руси".По-царски этот день провели больше одиннадцати тысяч туристов. Зрители смогли увидеть реконструкцию государева сговора - ритуала, который предшествовал слободским свадьбам. В сговор Иван Грозный вступил со своим тестем, отцом будущей жены - Марфы Васильевны Собакиной. Частью свадебного обряда было и рукобитье, "по рукам" ударяли после успешного сватовства. Традиционное конное шоу, стрелецкий бой, мастер классы - от кузнечного до гастрономического. Гости пробовали блюда по старинным рецептам - например, рыбу, запечённую в глине и кальЮ - старинное блюдо русской кухни, суп - рыбный или мясной, сваренный на огуречном рассоле. А на "Потешном дворе" зрителей ждали средневековые качели, тир, гончарный круг и другие развлечения.- Вот, испей-ка из кубка моего вина хмельного. Велика эта честь, каждый хочет через кубок сей к царю прикоснуться.- Низко кланяюсь тебе, царь-батюшка.- Понравилось?- Очень понравилось.- Царское.