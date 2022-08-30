Из-за аномальной жары Клязьма обмелела до рекордных показателей - владимирцы без труда переходят...

Из-за аномальной жары Клязьма обмелела до рекордных показателей - владимирцы без труда переходят реку вброд и делают снимки. Чем грозит такая аномалия и исправят ли ситуацию грядущие дожди? Кристина Иванова продолжит.Кристина Иванова, корреспондент:- Редкий владимирец теперь не доберется до середины Клязьмы. Некогда судоходная, теперь она стала практически пешеходная. Песчаные острова безжалостно рассекают водную гладь реки, и добраться до них можно даже не замочив плавки.За мостом там вообще перейти можно. Лодки едут, моторы поднимают.На этом гидрологическом посту Сергей Петрович работает 15 лет. Следит за уровнем и температурой воды, определяет расход - объем, протекающий в секунду через сечение реки. Говорит, обмеление Клязьмы - это, к сожалению, уже многолетний процесс.Сергей Гевко, наблюдатель гидропоста г. Владимира:- Раньше было немножко побольше воды, я помню, лет десять назад. Вода держалась более-менее летом, а сейчас... что-то вот она и не держится.Да и погода не благоволит: лето выдалось жарким. В июле выпало в два раза меньше осадков, чем предусмотрено нормой, в августе не было и того. Итог - минус 152 сантиметра от нуля, установленного в 1935 году.Владимир Малороссиянцев, начальник Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:- Берется летняя межень. То есть минимальный уровень воды, который наблюдался на тот период открытия поста. И еще на 50 сантиметров ниже. И вот он устанавливается за ноль. У нас сейчас минус 152 сантиметра. Представляете, на сколько за 90 лет понизился уровень воды?И, наверняка, понизится еще. Зной в этом году зверствует по всей Европе. В Германии со дна рек показались средневековые "голодные" камни, знаменующие плохой урожай.Во Владимире в русле Клязьмы появилась гигантская шоколадка. Это инсталляция уличного художника Мишкина, попытавшегося привлечь внимание людей к проблеме. Клязьма не грязная, а, видимо, шоколадная, пояснил он. Сложная ситуация сегодня во многих районах.Жители Вязников жалуются на перебои с водой, интенсивность ее подачи в дома значительно снизилась - из-за обмеления Клязьмы невозможен нормальный водозабор.В областном центре с этим проблем нет и не предвидится, пообещали во «ВладимирВодоканале».Елена Украинская, главный технолог МУП «ВладимирВодоканал»:- Для нас это обычная штатная ситуация. Никак это не повлияло на работу наших станций, которые работают на реке Нерль, на реке Клязьма. Пока все в порядке.Еще одна возможная проблема обмеления - ущерб для фауны рек. Рыба у нас к теплым водам не привыкла. Да и грязные потоки способствуют гибели водорослей. А значит, уровень кислорода в воде тоже на минимуме.Руслан Жуков, биолог:- Рыбу, конечно же, лучше спасать. Ее нужно отлавливать и вывозить в водоемы, где вода еще не так пересохла. И уровень еще более-менее высокий.А таких мест в регионе осталось немного. Более того, нынешнее лето вполне может побить действующий рекорд обмеления 2011 года - минус 156 сантиметров. Сделать это, переживают специалисты, знойному лету не помешают даже ожидаемые на этой неделе дожди.Кристина Иванова, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»