В городе Вязники из-за обмеления реки Клязьма прекратили подавать в воду в некоторые дома. Местные жители жалуются, что уже 5 дней не видели ни капли из крана. Администрация Вязниковского

В городе Вязники из-за обмеления реки Клязьма прекратили подавать в воду в некоторые дома. Местные жители жалуются, что уже 5 дней не видели ни капли из крана. Администрация Вязниковского района на своей странице ВКонтакте сообщила, что перебои с водой возможны по следующим адресам: д. 23 по ул. Ленина, 23, 25, 28 по ул. Стахановская, 17а