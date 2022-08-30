В Приморье произошел курьез во время рыбалки в дикой природе.

В Приморье произошел курьез во время рыбалки в дикой природе.Любитель рыболовства едва не стал жертвой дикого зверя во время своего хобби. Мужчина рыбачил в реке, как вдруг ему навстречу вышел амурский тигр. Животное наблюдало за человеком с другого берега.Мужчина окаменел, увидев тигра. Однако он нашел в себе силы и достал телефон, начал снимать происходящее на камеру. В какой-то момент он показал свое лицо. Было заметно, что рыбак не на шутку испугался и даже потерял дар речи, промычав нечто невнятное.Спустя время тигр удалился в лес, не причинив человеку вреда, сообщает .