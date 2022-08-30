Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году. Об этом сообщили в telegram-канале Правительства. В следующем году 1 и 8 января, выпадающие на

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году. Об этом сообщили в telegram-канале Правительства. В следующем году 1 и 8 января, выпадающие на воскресенье, переносятся на пятницу, 24 февраля и понедельник, 8 мая соответственно. Также нерабочими объявлены следующие дни в 2023 году: с 23 февраля по 26 февраля;8 марта;с 29